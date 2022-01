Jadwal BRI Liga 1: Persib vs Persikabo, Persebaya dan Bali United Live Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan sepak bola BRI liga 1 2021 malam ini, Sabtu (29/1/2022) menghadirkan tiga pertandingan seru.

Tiga pertandingan BRI Liga 1 tersebut menghadirkan pertandingan dari klub papan atas.

Adalah Persib Bandung, Persebaya, dan Bali United.

Pertandingan BRI Liga 1 dapat disaksikan secara Live di Indosiar.

Pecinta sepak bola tanah air akan disuguhkan pertandingan big match meliputi, Bali United vs Borneo FC, Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, dan Persib Bandung vs Persikabo 1973.

Berikut jadwal bola malam ini:

Sabtu, (29/1/2022) BRI Liga 1 2021

Pukul 15.15 WIB: Bali United vs Borneo FC (Indosiar)

Pukul 18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs PSS Sleman (Indosiar)

Pukul 20.45 WIB: Persib Bandung vs Persikabo 1973. (Indosiar)