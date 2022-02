LIB Pastikan Laga Arema FC & Bhayangkara FC Malam Ini Digelar Sesuai Jadwal

TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, Selasa (1/2/2022) dijadwalkan 3 pertandingan pekan 22 BRI Liga 1 berlangsung di 3 venue Bali.

Tiga pertandingan tersebut adalah Persipura vs Madura United (15.15 WIB), Bhayangkara FC vs Barito Putera (18.15 WIB) dan Persela vs Arema FC (20.45 WIB)

Namun, dengan lonjakan penyebaran kasus Covid-19 di Bali menyebabkan pertandingan Persipura vs Madura United ditunda.

Madura United hanya menyisakkan tidak lebih dari 14 pemain untuk menghadapi Persipura dalam kesempatan ini.

Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Operasional Liga Indonesia Baru (LIB)], Sudjarno.

"Kita sudah mengambil keputusan, kita bicara dari match ke match, terkait dengan laga Persipura vs Madura United pekan 22 BRI Liga 1 nomor pertandingan 191 yang rencana diadakan pada Selasa, 1 Februari 2022, pukul 16.15 WITA dengan ini PT LIB selaku operator pertandingan tersebut ditunda," ungkap Sudjarno dalam konferensi pers media pada Selasa (1/2/2022) siang.

"Penundaan pertandingan ini diakui dengan hal yang terkait dengan protokol kesehatan, di mana setelah melihat hasil PCR dua kesebelasan (Persipura dan Madura United) yang bertanding ini, hasil PCR yang kita terima hari ini, klub Madura United beberapa pemain terkonfirmasi positif Covid-19. dari konfirmasi Covid-19 ini, klub Madura United tersisa kurang dari 14 pemain," sambungnya.

Kondisi rumput lapangan Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali pada petang hari Waktu Indonesia Tengah. Stadion Kompyang Sujana, Denpasar merupakan satu di antara 3 venue pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 putaran kedua, seri keempat di Bali. (Tribunnews/Muhammad Nursina)

Untuk pertandingan Persipura vs Madura United, akan dijadwalkan ulang dan akan diinfokan lebih lanjut nantinya.

Sementara dua pertandingan lainnya, yakni Bhayangkara FC vs Barito Putera dan Persela Lamongan vs Arema FC akan berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

"Kita sudah dapat hasil PCR klub-klub yang bertanding hari ini (Bhayangkara FC vs Barito Putera dan Persela Lamongan vs Arema FC), berjalan bagus, dan tidak ada masalah," jelasnya.

