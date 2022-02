Berlaga di Suhu Super Dingin, Musuh Timnas Amerika Serikat Sampai Kena Hipotermia

Kerem Yucel / AFP

Gelandang AS Christian Pulisic (kedua dari kiri) merayakan dengan pemain belakang AS Miles Robinson (kiri) dan Walker Zimmerman (tengah) dan gelandang AS Luca de la Torre (kanan) setelah mencetak gol ke gawang Honduras selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia Concacaf antara AS dan Honduras di Allianz Field di Saint Paul, Minnesota pada 2 Februari 2022. Amerika Serikat menghidupkan kembali kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka pada Rabu dengan kemenangan 3-0 atas Honduras. Timnas Amerika Serikat dan Honduras berlaga di suhu -15 derajat celcius dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (3/2/2022).