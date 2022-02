Live Streaming TV Online TVRI, Inter Milan vs AS Roma, Coppa Italia, Tonton Sini Lewat HP

Bek Inter Milan Italia Danilo D'Ambrosio (kiri) dan bek Roma Uruguay Matias Vina (3rdL) melakukan sundulan saat pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Inter pada 4 Desember 2021 di stadion Olimpiade di Roma.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link live streaming pertandingan antara Inter Milan kontra AS Roma dalam laga perempat final Coppa Italia, tayang TVRI, dinihari.

Laga seru yang mempertemukan Inter Milan vs AS Roma akan dilangsungkan di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Rabu (9/2/2022) dinihari WIB.

Anda dapat menyaksikan keseruan laga Inter Milan vs AS Roma secara langsung Live TVRI pukul 03.00 WIB.

(Link live streaming Inter Milan vs AS Roma di Coppa Italia via TVRI tersedia di halaman berikutnya).

Baca juga: Berita Inter, Tak Ada Waktu untuk Meratap, Roma Jadi Pelampiasan, Ivan Perisic Absen

Baca juga: Fakta Menarik Inter Milan Juara Piala Super Italia - Lautaro Martinez Hobi Bikin Juventus Keder

Gelandang Inter Milan asal Kroasia Ivan Perisic (tengah) melakukan sundulan saat bek Roma Italia Gianluca Mancini (kanan) menyaksikan pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Inter pada 4 Desember 2021 di stadion Olimpiade di Roma. (Vincenzo PINTO / AFP)

Laga melawan AS Roma seakan menjadi panggung balas dendam Inter Milan setelah kalah melawan rival sekota dalam laga Derby Milan pada lanjutan Liga Italia, beberapa hari lalu.

Kekalahan comeback melawan AC Milan tentu sangat melukai seluruh komponen Inter Milan termasuk pelatih dan pemainnya.

Hal itu terasa wajar mengingat kemenangan dalam sebuah laga derbi akan selalu memiliki nilai istimewa bagi tim yang meraih tiga poin.

Baca juga: Tak Mau Jadi Korban Akal-akalan Inter Milan, Brozovic Protes soal Bonus dari Nerazzurri

Kini, Inter Milan menatap laga melawan AS Roma selayaknya panggung kebangkitan setelah terkapar pada laga sebelumnya.

Raihan kemenangan melawan AS Roma takkan hanya berfungsi untuk mengembalikan rasa percaya diri para pemain Inter Milan saat beraksi di atas lapangan.

Melainkan, kemenangan juga akan membantu Inter Milan mengamankan tiket lolos ke semifinal Coppa Italia.

Bek Inter Milan Italia Danilo D'Ambrosio (kiri) dan bek Roma Uruguay Matias Vina (3rdL) melakukan sundulan saat pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Inter pada 4 Desember 2021 di stadion Olimpiade di Roma. (Vincenzo PINTO / AFP)

Sementara, AS Roma yang ditangani Jose Mourinho juga tak mau kalah begitu saja terutama untuk melukai mantan timnya tersebut.

Kemenangan dibutuhkan AS Roma untuk bisa menjaga asa meraih trofi juara dalam mengarungi sisa musim ini.

Live Streaming Inter Milan vs AS Roma:

Live Streaming >>>>

Live Streaming >>>>

(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)