Jadwal BRI Liga 1 Hari Ini, Persik vs Persela, Persipura, hingga Persebaya vs Persija di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BRI Liga 1 hari ini, Senin (14/2/2022) akan tersaji empat laga dari pekan 25.

Ada duel tim papan bawah antara Barito Putera vs Persipura, Persik vs Persela, hingga big match Persebaya vs Persija.

Pertandingan Liga 1 hari ini bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar atau live streaming di Vidio.com.

Pesepak bola Persija Jakarta, Marko Simic (depan kiri) hendak bersalaman dengan rekannya, Makan Konate (kanan) saat melawan Persela Lamongan pada pekan 20 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/1/2022) malam. Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1 dari gol Malik Risaldi (59') untuk Persela Lamongan, dan Marco Motta (81') untuk Persija Jakarta. Tribunnews/Muhammad Nursina (TRIBUNNEWS.COM/Muhammadnursina)

Persija Jakarta yang memiliki tren negatif lawan Persebaya bertekad untuk memutus catatan tersebut.

Seperti diketahui, dalam lima pertemuan terakhir melawan Persebaya, Persija Jakarta tidak pernah menang.

Bahkan dalam pertemuan pertama musim ini, Persija takluk 0-1 dari Persebaya.

Menurut pelatih kiper Persija, Ahmad Fauzi, kekalahan tersebut ada miskomunikasi antarpemain, terutama dari lini pertahanan.

"Kekalahan di putaran pertama dari Persebaya itu karena ada miskomunikasi antarpemain," kata Ahmad Fauzi dalam konferensi pers media pada Minggu (13/2) pagi.

"Saat itu kita tahu, kami sedang bermain bagus. Kami bisa mengimbangi dan melawan Persebaya dengan baik. Mengenai rekor (pertemuan), insyaAllah besok kami akan putus. Kami akan berjuang untuk mendapatkan hasil maksimal," jelasnya.

Pemain Persija Jakarta, Makan Konate (kedua kanan) melakukan selebrasi dengan Otavio Uutra (kedua kiri) setelah mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura pada pekan 19 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (11/1/2022) malam. Pertandingan tersebut dimenangkan Persipura Jayapura dengan skor 2-1 berkat gol Yohanes Ferinando Pahabol dan Yevhen Bokhashvili 44 serta gol balasan Persjia Jakarta melalui Makan Konate 90. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA (TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA)

Berikut jadwal BRI Liga 1 pekan 25 hari ini:

Senin, 14 Februari 2022

Pukul 15.15 WIB - Barito Putera vs Persipura (OChannel)

Pukul 15.15 WIB - Persik vs Persela (Vidio)

Pukul 18.15 WIB - Madura United vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar)

Pukul 20.45 WIB - Persebaya vs Persija (Indosiar)

