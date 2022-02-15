Liga Champions
Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions, Live SCTV, PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool
Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions 2021, Live streaming SCTV dan Vidio.com, Inter Milan vs Liverpool, PSG vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Manches
TRIBUNNEWS.COM - Liga Champions akan memasuki Babak 16 Besar yang akan digelar pada Rabu (16/2/2022).
Di Babak 16 Besar, sejumlah klub akan bersaing dalam format dua leg untuk masuk ke Babak Perempat Final.
Laga panas akan tersaji ketika Atletico Madrid menghadapi Manchester United.
Selain itu ada PSG yang akan bersua rakasasa Spanyol, Real Madrid.
Sedangkan juara Liga Champions 2019, Liverpool, akan menghadapi Inter Milan.
Pertandingan Babak 16 Besar Liga Champions akan disiarkan langsung di SCTV dan bisa diakses secara streaming di Vidio.com.
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Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions
Rabu (16/2/2022)
Pukul 04.00 WIB
- Sporting Lisbon vs Manchester City
- PSG vs Real Madrid
Kamis (17/2/2022)
Pukul 04.00 WIB
- RB Salzburg vs Bayern Munchen
- Inter Milan vs Liverpool
Rabu (23/2/2022)
Pukul 04.00 WIB
- Chelsea vs Lille
- Villarreal vs Juventus
Kamis (24/2/2022)
Pukul 04.00 WIB
- Benfica vs Ajax Amsterdam
- Atletico Madrid vs Manchester United
(Tribunnews.com/Gigih)