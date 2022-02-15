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Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions, Live SCTV, PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool

Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions 2021, Live streaming SCTV dan Vidio.com, Inter Milan vs Liverpool, PSG vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Manches

Penulis: Gigih
zoom-inlihat foto Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions, Live SCTV, PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool
OSCAR DEL POZO / AFP
Gelandang Real Madrid Jerman Toni Kroos (kiri) merayakan gol pertama timnya dalam pertandingan sepak bola grup D babak pertama Liga Champions antara Real Madrid dan Inter Milan di stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada 7 Desember 2021. 

TRIBUNNEWS.COM - Liga Champions akan memasuki Babak 16 Besar yang akan digelar pada Rabu (16/2/2022).

Di Babak 16 Besar, sejumlah klub akan bersaing dalam format dua leg untuk masuk ke Babak Perempat Final.

Laga panas akan tersaji ketika Atletico Madrid menghadapi Manchester United.

Selain itu ada PSG yang akan bersua rakasasa Spanyol, Real Madrid.

Sedangkan juara Liga Champions 2019, Liverpool, akan menghadapi Inter Milan.

Pertandingan Babak 16 Besar Liga Champions akan disiarkan langsung di SCTV dan bisa diakses secara streaming di Vidio.com.

Para pemain Real Madrid merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola semifinal Piala Super Spanyol antara Barcelona dan Real Madrid di stadion Internasional Raja Fahad di ibukota Saudi Riyadh pada 12 Januari 2022.
Para pemain Real Madrid merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola semifinal Piala Super Spanyol antara Barcelona dan Real Madrid di stadion Internasional Raja Fahad di ibukota Saudi Riyadh pada 12 Januari 2022. (FAYEZ NURELDINE / AFP)

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Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions

Rabu (16/2/2022)

Pukul 04.00 WIB

  • Sporting Lisbon vs Manchester City
  • PSG vs Real Madrid

Kamis (17/2/2022)

Pukul 04.00 WIB

  • RB Salzburg vs Bayern Munchen
  • Inter Milan vs Liverpool

Rabu (23/2/2022)

Pukul 04.00 WIB

  • Chelsea vs Lille
  • Villarreal vs Juventus

Kamis (24/2/2022)

Pukul 04.00 WIB

  • Benfica vs Ajax Amsterdam
  • Atletico Madrid vs Manchester United

(Tribunnews.com/Gigih)

Sumber: TribunSolo.com
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