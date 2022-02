Mengenal Shayne Pattynama, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Meniti Karier Bersama Viking FK

TRIBUNNEWS.COM - Nama Shayne Pattynama menjadi opsi pemain naturalisasi Timnas Indonesia usai gagalnya PSSI melego Kevin Diks dan Mess Hilgers.

Saat Kevin Diks dan Mess Hilgers ragu-ragu untuk menerima pinangan PSSI, Shayne Pattynama justru begitu bersemangat untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Hal tersebut diketahui dengan lancarnya proses negosiasi yang dibuktikan oleh unggahan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani lewat Instagram pribadinya.

Pemain yang bermain untuk Viking FK di Liga 1 Norwegia itu tanpa bertele-tele telah mengirim surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi WNI dan memperkuat Timnas Garuda.

“Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK (Liga 1 Norwegia)," tulis Hasani Abdulgani pada Selasa (22/2/2022).

"Ayahnya lahir di Semarang. Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk Timnas serta dokumen pendukung lainnya,"

"Welcome to the board,” Pungkasnya.

Seperti yang dikatakan oleh Hasani, Shayne Pattynama memiiki keturunan Indonesia dari ayahnya yang lahir di kota Semarang.

Calon pemain keturunan yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia, Shayne Pattynama (Pemain asal Belanda yang sekarang bermain di klub Viking FK, Liga 1 Norwegia). (instagram/hasaniabdulgani)

Shayne merupakan pria kelahiran Belanda yang lahir pada 11 Agustus 1998.

Pemain berkaki kidal itu mengawali karir sepakbolanya bersama tim Bagus Kahfi sekarang, Jong Utrech di tahun 2017 hingga 2019.