Miliki Darah Semarang, Syahne Pattynama Tambah Gerbong Pemain Keturunan Gabung Timnas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Jordi Amat dan Sandy Walsh secara resmi akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menyetujui kepindahan kewarganegaraan tanah air.

Proses pencairan Shin Tae-yong yang membidik para pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dengan timnya pun dipastikan belum selesai pada dua nama tersebut.

Terbaru, gerbong pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia berpeluang besar akan kembali bertambah dalam waktu dekat.

Hasani Abdulgani selaku salah satu Exco PSSI mengungkapkan nama terbaru pemain keturunan yang bersedia bergabung dengan Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong saat ngopi bareng Exco PSSI, Hasani Abdulgani membahas pemain naturalisasi. (tangkaplayar)

Melalui laman akun instagram pribadinya, Hasani menjelaskan sosok pemain keturunan yang bersedia bergabung dengan Indonesia adalah Shayne Pattynama.

Syahne Pattynama sendiri merupakan pemain asal Belanda, dimana ayahnya memiliki keturunan Semarang.

Pemain yang awalnya menempati posisi gelandang lalu kini menikmati peran sebagai bek kiri itu tengah memperkuat klub Liga 1 Norwegia, Viking FK.

"Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK (Liga 1 Norwegia)," tulis Hasani Abdulgani lewat akun instagramnya @hasaniabdulgani.

"Ayahnya lahir di Semarang, Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk Timnas serta dokumen pendukung lainnya, welcome to the board," tambahnya.

Lantas siapa sosok Syahne Pattynama yang saat ini berkarier di Viking FK tersebut?