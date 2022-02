Hubungan dengan Mourinho Memudar, Pemain Timnas Prancis Ini Bakal Dibuang AS Roma

Jordan Veretout yang menjadi andalan AS Roma. Masa depan Jordan Veretout di AS Roma semakin abu-abu setelah dirinya tak lagi dipercaya penuh Jose Mourinho untuk mengisi lini tengah Giallorossi.

TRIBUNNEWS.COM - Pemain tengah AS Roma, Jordan Veretout tengah mengalami masa-masa sulit bersama Jose Mourinho.

Veretout tak lagi menjadi pilihan utama The Special One di lini tengah AS Roma.

Padahal sebelumnya, Veretout tak pernah absen dari daftar 11 pemain utama AS ROma hampir di semua laga.

Duetnya bersama Bryan Cristante menjadi tumpuan pada masa-masa awal kepelatihan Mourinho di Ibu Kota.

Gelandang Prancis Roma Jordan Veretout (ke-2 dari kiri) memegang kakinya saat gelandang Prancis Manchester United Paul Pogba (tengah) menyaksikan semifinal Liga Eropa UEFA, pertandingan sepak bola leg pertama antara Manchester United dan Roma di stadion Old Trafford di Manchester, utara Inggris barat, pada tanggal 29 April 2021. Paul ELLIS / AFP (Paul ELLIS / AFP)

Baca juga: Jose Mourinho Bikin Ulah Dan Harus Terima Sanksi Dua Laga Absen Dampingi AS Roma

Namun seiring berputarnya roda kompetisi, Mou melihat penampilan Veretout tak lagi mentereng.

Lain halnya dengan Cristante yang semakin tak tergantikan.

Cristante bahkan pernah menjadi bek tengah AS Roma ketika Giallorossi kehabisan opsi.

Sedangkan Veretout malah harus bersaing dengan beberapa pemain lain di posisi tengah.

Baca juga: Lini Belakang AS Roma, Cerminan Prinsip Dasar Jose Mourinho yang Belum Terpenuhi

Posisinya semakin kabur setelah jendela transfer musim dingin ini.

Mou mendatangkan Sergio Oliveira yang memiliki peran persis seperti Veretout, sebagaimana dikutip dari Cult of Calcio.