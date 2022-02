Daftar Top Skor Liga Italia: Adu Tajam antara Striker Buangan Chelsea dan Striker Anyar Juventus

TRIBUNNEWS.COM - Liga Italia telah sampai hingga giornata yang ke-27, selain persaingan scudetto yang kian panas, perebutan gelar top skor Liga Italia juga menjadi hal yang menarik untuk diikuti.

Musim lalu gelar top skor Liga Italia sukses diboyong oleh satu pemain terbaik di dunia saat ini, Cristiano Ronaldo.

Kini, peraih 5 Ballon d'Or itu telah hengkang di Liga Inggris, bersama Manchester United.

Gelar top skor Liga Italia pun sudah dipastikan akan dibawa pulang oleh nama baru pada musim ini di Liga Italia.

Dan dua nama yang patut disorot untuk menjadi kandidat terkuat top skor Liga Italia adalah Dusan Vlahovic dan Tammy Abraham.

Potensi kedua striker milik Juventus dan AS Roma itu begitu besar, mereka memiliki atribut istimewa yang menjadikan keduanya sebagai striker tajam di Liga kompetisi tertinggi Italia itu.

Ketajaman Dusan Vlahovic (20 gol)

Pemain depan Juventus asal Serbia, Dusan Vlahovic, merayakan setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Empoli dan Juventus di stadion Carlo-Castellani di Empoli, pada 26 Februari 2022. (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

kendati tubuhnya bongsor, Vlahovic tidak lambat. Gaya mainnya mengingatkan kita pada sosok Zlatan Ibrahimovic yang gesit meski punya tinggi badan menjulang.

Gara-gara itu pula plus ketajamannya yang mumpuni, ia dijuluki sebagai The Next Zlatan Ibrahimovic.

Tipikal permainan Vlahovic memang nyaris serupa dengan Ibrahimovic.