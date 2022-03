Sean Dyche Menilai Pemain Chelsea Tak Akan Terpengaruh dengan Kabar Roman Abramovich Menjual Klub

TRIBUNNEWS.COM, LONDON- Manajer Burnley, Sean Dyche menilai pasukan Chelsea tak akan terpengaruh dengan kabar Roman Abramovich menjual klub yang bermarkas di London tersebut.

The Clarets menjamu The Blues dalam lanjutan Liga Primer akhir pekan ini, dan Dyche menilai The Blues tetap tim yang sulit ditaklukkan sekalipun diguncang dengan isu penjualan.

“Saya meragukan mereka akan terpengaruh dengan itu. Mereka masih memiliki beberapa pemain top, yang sudah teruji selama ini. Saya lihat mereka juga tetap stabil saat melawan Luton, hanya saja Luton tampil bagus hingga membuat laga agak jadi sedikit sulit," ujar Dyche merujuk laga terakhir Chelsea saat memukul balik Luton 2-3 di Piala FA.

Menurutnya, The Blues terbukti tim yang besar selama ini. Rencana penjualan itu, karenanya, tak akan mengubah jati diri Chelsea.

"Mereka hanya sekali kalah dalam sepuluh laga terakhir. Adalah mustahil melihat mereka tiba-tiba jadi buruk karena terguncang dengan isu penjualan itu," kata Dyche.

Para pemain Chelsea dituntut tetap fokus dengan target empat besar di Liga Primer, sekali pun terguncang dengan kabar dari Roman Abramovich.

Taipan Rusia ini menjual Chelsea setelah sukses jadi pemilik The Blues selama 19 tahun.

Invasi Rusia ke Ukraina memberi impak serius bagi Abramovich yang dikenal dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin ini.

Dilegonya Chelsea dengan banderol Rp 57,7 triliun ini jadi kabar yang mengguncang tim.

Seperti mendorong mereka dalam lubang ketidak-pastian di tengah perburuan trofi juara musim ini.