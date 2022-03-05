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Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar Hari Ini: Martin Pole, Marquez Kedua, & si Alien Pamer Kebiasaan Lama

Jorge Martin menjadi perengkuh pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Qatar, diikuti Bastianini dan Marc Marquez untuk front row.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Dwi Setiawan
zoom-inlihat foto Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar Hari Ini: Martin Pole, Marquez Kedua, & si Alien Pamer Kebiasaan Lama
KARIM JAAFAR / AFP
Pembalap Repsol Honda Team asal Spanyol Marc Marquez (depan) melaju selama sesi latihan bebas keempat jelang Moto GP Grand Prix Qatar di Sirkuit Internasional Lusail, di kota Lusail pada 5 Maret 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin berhasil menjadi yang tercepat alias peraih pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Qatar, Sabtu (5/3/2022) malam WIB.

Berlangsung di Sirkuit Losail, Jorge Martin menorehkan waktu tercepat 1 menit 53.011 detik.

Kemudian ada Enea Bastianini (Gresini Ducati) dan Marc Marquez (Repsol Honda) yang melengkapi tiga besar penghuni front row.

Urutan keempat dan kelima ditempati oleh Jack Miller dan Aleix Espargaro.

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Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP Prancis Fabio Quartararo melakukan sesi latihan bebas kedua jelang Moto GP Grand Prix Qatar di Sirkuit Internasional Lusail, di kota Lusail pada 5 Maret 2022.
Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP Prancis Fabio Quartararo melakukan sesi latihan bebas kedua jelang Moto GP Grand Prix Qatar di Sirkuit Internasional Lusail, di kota Lusail pada 5 Maret 2022. (KARIM JAAFAR / AFP)

Sedangkan Pol Espargaro, Brad Binder, Jack Miller, Joan Mir, Francesco Bagnaia, dan Alex Rins akan memulai balapan dari urutan enam hingga 10.

Sorotan terjadi saat The Baby Alien (Marc Marquez) pamer aksi kebiasaan lama pada sesi Q2.

Yap, slipstream diperagakan oleh Marquez kala menorehkan waktu tercepat sebelum dipecahkan oleh Jorge Martin.

'Korban' aksi kebiasaan lama dari Marc Marquez adalah Joan Mir dari Suzuki Ecstar.

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar

1.Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22)
2. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21)
3. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)
4. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22)
5. Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP)
6. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)
7. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
8. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
9. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22)
10. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
11. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
12. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)
13. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)
14. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
15. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)
16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
17. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)
18. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)
19. Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP)
20. Andrea Dovizioso ITA WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
21. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)
22. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)
23. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)
24. Darryn Binder RSA WithU RNF Yamaha (YZR-M1)

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Sumber: TribunSolo.com
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Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar
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