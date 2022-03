Live Streaming TV Online Liga Champions, Real Madrid vs PSG, Berikut Ini Susunan Pemain Kedua Tim

AFP/FRANCK FIFE

Ekspresi gelandang Real Madrid asal Uruguai, Federico Valverde (kiri) dan bek Real Madrid asal Brasil, Eder Militao (tengah) usai striker Paris Saint-Germain asal Perancis, Kylian Mbappe (tidak terlihat) mencetak gol dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Paris Saint-Germain (PSG) melawan Real Madrid di Stadion Parc des Princes, Paris, Perancis, Rabu (16/2/2022) dini hari WIB. PSG berhasil memetik kemenangan dengan skor 1-0 (0-0). Link live streaming Liga Champions laga Real Madrid vs PSG dapat diakses pada artikel ini. Saksikan laga Real Madrid vs PSG via SCTV atau Vidio.com pukul 03.00 WIB. AFP/FRANCK FIFE