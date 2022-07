Alasan Ini Buat Widodo C Putro Merasa Bersyukur Bhayangkara FC Bisa Tahan Imbang Persib

TRIBUN BALI/RIZAL FANANY

Pelatih Bhayangkara FC Widodo C Putro mengaku bersyukur atas Hasil Bhayangkara FC Vs Persib Bandung, skuad The Guardioan harus rela berbagi satu poin dengan skuad Maung Bandung seusai bermain imbang 2-2 saat menjamu Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Minggu (24/7/2022).