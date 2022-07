Pelatih Bhayangkara FC, Widodo C Putro. Dia membeberkan ada beberapa hal yang harus dievaluasi seusai timnya bermain imbang 2-2 dengan Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Minggu (24/7/2022).

Aturan Permainan Hingga Taktikal Bakal Jadi Evaluasi Bhayangkara FC Jelang Hadapi Persik Kediri



Persik Kediri Vs Bhayangkara FC, Widodo C Putro Evaluasi Kelemahan The Guardian Saat Lawan Persib

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelatih Bhayangkara FC, Widodo Cahyono Putro membeberkan ada beberapa hal yang harus dievaluasi seusai timnya bermain imbang 2-2 dengan Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Minggu (24/7/2022).

Evaluasi itu dilakukan jelang laga Persik Kediri Vs Bhayangkara FC.

Salah satu hal yang Widodo C Putro soroti yakni mengenai protes kepada wasit.

Widodo C Putro berharap ke depan para pemainnya agar mengerti perihal pemberhentian pertandingan yang kewenangannya ada di wasit.

“Tentunya ada hal salah satunya contoh dimana salah satu pemain atau pemain lawan cedera, jatuh di tengah lapangan yang berhak memberhentikan itu adalah referee jadi kalau mau protes apapun kalau referee-nya tidak berhak memberhentikan bola itu ya jalan terus,” kata Widodo C Putro seusai laga.

“Makanya saya minta kepada pemain kami terus jalan kalau ada teman kita jatuh tidak boleh protes ke wasit karena yang berhak memberhentikan adalah wasit itu salah satu yang akan saya evaluasi kepada pemain,” sambungnya.

Sementara itu mengenai strategi atau taktik, Widodo C Putro bakal membahasnya saat latihan yang dipersiapkan tampil menghadapi Persik Kediri.

