Dybaladay, AS Roma Siap Perkenalkan Paulo Dybala ke Publik Hari Ini

BERGABUNG AS ROMA- Paulo Dybala akhirnya bergabung dengan AS Roma. Kesepakatan penuh antara Paulo Dybala dengan AS Roma tercapai dengan kontrak tiga tahun, berlaku hingga 2025. AS Roma akan perkenalankan Paulo Dybala ke publik hari ini, Selasa (26/7/2022) pukul 21.00 waktu Italia, atau pada Rabu (27/7/2022) dini hari WIB.