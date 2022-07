Live Streaming Barcelona vs Juventus di Pramusim 2022: Pagi Ini Kick Off Pukul 07.30 WIB

Live streaming Barcelona vs Juventus dalam laga pramusim 2022 dijadwalkan bermain pada, Rabu (27/7/2022) pagi ini mulai kick off pukul 07.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Barcelona vs Juventus dalam laga pramusim 2022 dijadwalkan bermain pada, Rabu (27/7/2022) pagi ini.

Pertandingan Barcelona vs Juventus akan berlangsung di Cotton Bowl, Dallas.

Duel seru Barcelona vs juventus dapat disakskan secara live streaming Vision Plus, kick off mulai pukul 07.30 WIB.

Berikut Link Live Streaming Barcelona vs Juventus

Akses di Sini <<<<

Cara Nonton Live Streaming via Vision Plus

1. Pemirsa dapat menyaksikan laga pramusim Barcelona vs Juventus melalui laman Vision Plus atau aplikasi.

2. Apabila mempunyai aplikasinya, dapat mengunduh terlebih dahulu di Play Store maupun App Store

2. Setelah itu, pemirsa dapat melakukan registrasi melalui nomor HP, akun email atau Facebook.

3. Untuk bisa menyaksikan seri sports termasuk partai Barcelona vs Juventus, wajib mengaktifkan paket premium Vision Plus.

Pilihan paket premium meliputi:

- Rp15.000 per minggu

- Rp35.000 per bulan

- Rp95.000 per 3 bulan

- Rp200.000 per tahun

4. Ketentuan pembayaran tersedia dalam berbagai pilihan.

(Tribunnews.com/Ipunk)