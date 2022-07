Live Streaming Wolfsberger vs AC Milan di Pramusim 2022, Kick Off Pukul 00.00 WIB

Selebrasi Olivier Giroud bersama pemain AC Milan seusai meraih kemenangan. Berikut live streaming Wolfsberger vs AC Milan yang tayang pada Kamis (28/7/2022) mulai pukul 00.00 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Wolfsberger vs AC Milan dalam laga pramusim 2022 dijadwalkan bermain pada, Kamis (28/7/2022) dini hari.

Pertandingan Wolfsberger vs AC Milan akan berlangsung di Worthersee Stadium, Klagenfurt.

Duel seru Wolfsberger vs AC Milan dapat disakskan secara live streaming Vision Plus, kick off mulai pukul 00.00 WIB.

Pemenang Scudetto 2021/2022, AC Milan akan menjalani laga pramusim ketiga guna persiapan kompetisi musim ini.

Sebelumnya, dua partai pramusim AC Milan berakhir kemenangan dan kekalahan.

AC Milan membuka pramusim dengan kemenangan tipis 1-2 dari FC Koln.

Pahlawan skuat berjuluk Rossoneri ketika mengalahkan tim asal Jerman tersebut pantas disematkan kepada Olivier Giroud yang memborong 2 gol.

Sayangnya, Rossoneri pada partai berikutnya dipermalukan Zalaegerszegi lewat drama lima gol.

Hasil kurang memuaskan pasukan Stefano Pioli wajib diperbaiki saat bertemu Wolfsberger.

Berikut Link Live Streaming Wolfsberger vs AC Milan

Akses di Sini <<<<

Cara Nonton Live Streaming via Vision Plus

1. Pemirsa dapat menyaksikan laga pramusim Wolfsberger vs AC Milan melalui laman Vision Plus atau aplikasi.

2. Apabila mempunyai aplikasinya, dapat mengunduh terlebih dahulu di Play Store maupun App Store

2. Setelah itu, pemirsa dapat melakukan registrasi melalui nomor HP, akun email atau Facebook.

3. Untuk bisa menyaksikan seri sports termasuk partai Wolfsberger vs AC Milan, wajib mengaktifkan paket premium Vision Plus.

Pilihan paket premium meliputi:

- Rp15.000 per minggu

- Rp35.000 per bulan

- Rp95.000 per 3 bulan

- Rp200.000 per tahun

4. Ketentuan pembayaran tersedia dalam berbagai pilihan.

(Tribunnews.com/Ipunk)