Ponpes Minjurro FC Juara Liga Santri PSSI Piala Kasad Tahun 2022 Wilayah Kodam Jaya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Liga Santri PSSI Piala Kasad Tahun 2022 Wilayah Kodam Jaya, sampai pada puncaknya dengan menggelar 2 Finalis terbaik memperebutkan tampuk juara bertempat di Yonkav 7/PS, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (27/07/2022).

Final dan Clossing Ceremony Liga Santri PSSI Piala Kasad Tahun 2022 Wilayah Kodam Jaya, dihadiri Kasdam Jaya Brigjen TNI Edy Sutrisno, S.E, diawali dengan kick off Ponpes Assisco FC Vs Minjusho FC memperebutkan juara Tiga, kemudian 2 Finalis terbaik antara ponpes Minjurro FC Vs At-Taufiq FC untuk memperebutkan juara pertama.

Perrtandingan pertama memperebutkan tempat ke tiga antara tim Ponpes Assisco FC Vs Minjusho FC, kemenangan Asissco FC dan keluar sebagai juara 3 score (3-3) Adu Pinalti kemudian Tos Koin (tambahan penendang) sehingga score (3-4), gol Assisco FC, Rizky Rahman, Maikel, Bayu Firmansyah dan Yusuf Al Amin, kemudian gol Minjusho FC, Rizky Farhan, Boy Alamsyah dan Seva Tegar, Laga dipimpin wasit Suma dari Asprov PSSI DKI Jakarta.

Puncaknya mempertemukan 2 Finalis terbaik ponpes Minjurro FC Vs At-Taufiq FC, pada laga ini Minjurro FC keluar sebagai juara mengalahkan At-Taufiq dengan score (5-0). Gol diciptakan Syaiful menit 4' dan 15', Tio Alessandro menit 35', Zurdam menit 32' dan gol terakhir Firli menit 37', Pertandingan dipimpin wasit Dwi dari Liga 1 PSSI Pusat.

Dengan kemenangan ini maka tim ponpes Minjurro FC lahir sebagai Juara Pertama, Juara Baru Liga Santri PSSI Piala Kasad Tahun 2022 Wilayah Kodam Jaya, sebagai perwakilan Provinsi DKI Jakarta, untuk bertanding pada babak penyisihan Tingkat Nasional, sedangkan untuk Juara 2 diraih oleh At-Taufiq FC, Juara 3 Assisco FC dan Juara 4 Minjusho FC.

Kasdam Jaya, menutup secara resmi Liga Santri PSSI Piala Kasad Tahun 2022 Wilayah Kodam Jaya dengan memberikan Piala, Medali dan piagam penghargaan serta uang pembinaan kepada sang juara didampingi Danrem 051, Irdam Jaya, Kapoksahli, Para Asisten Kasdam Jaya dan Para Kabalak Kodam Jaya serta Asprov PSSI DKI Jakarta, Kadispora DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta.

Ucapan selamat kepada para Juara dan juara pertama yang menjadi wakil Provinsi DKI Jakarta untuk berlaga di Tingkat Nasional (40 besar) di Bandung, tetaplah berlatih dan jaga kekompakan supaya mendapatkan hasil optimal, ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua fihak yang telah bekerja keras dengan baik sehingga Liga Santri PSSI Piala Kasad Tahun 2022 Wilayah Kodam Jaya dapat dapat terselenggara dengan baik sesuai harapan.

Sinergitas TNI AD dengan Pesantren perlu dipelihara dan ditingkatkan untuk bersama-sama mencegah dan menghadapi Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT)". Tutup Pangdam Jaya dalam amanatnya yang di bacakan Kasdam Jaya.

Final Liga Santri PSSI Piala Kasad Tahun 2022 wilayah Kodam Jaya Tingkat Prov DKI Jakarta dan Clossing Ceremony berlangsung dengan tertib, aman dan lancar serta disaksikan oleh para pejabat utama Kodam Jaya, Asprov dan Askot PSSI DKI Jakarta, Kadispora DKI Jakarta, Talenscoting PSSI DKI Jakarta, Kanwil Depag DKI Jakarta dan para pimpinan pondok pesantren.