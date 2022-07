Pramusim Menyenangkan Liverpool di Austria, Jurgen Klopp Sampai Terharu

TRIBUNNEWS.COM - Suasana menyenangkan pramusim Liverpool di Austria jelang menghadapi RB Salzburg, Kamis (29/7/2022) dini hari WIB.

Sebuah ikatan emosional untuk mendekatkan jalinan antar-pemain, bahkan dengan seluruh staf Liverpool berbaur dalam keceriaan di Austria.

Momen menyenangkan ini luar biasa, bahkan pelatih Liverpool Jurgen Klopp sampai tidak bisa mengira kebahagiaannya bersama tim ketika itu.

Baca juga: Liverpool Puas dengan Materi Pemain, Jurgen Klopp Tutup Pintu Perburuan Pemain Baru, Begini Katanya

"Saya mengadakan pertemuan besar tadi malam dan saya memberi tahu anak-anak bahwa saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini," kata Jurgen Klopp dari situs resmi klub.

"Itu kebenarannya."

"Ini adalah dasar yang harus kami gunakan. Kami sebagai sebuah kelompok, cara kami berinteraksi benar-benar satu sama lain adalah sesuatu yang istimewa," ungkapnya.

"Kita harus memastikan bahwa kita dapat menggunakan hal ini untuk sesuatu yang luar biasa," jelasnya.

Akhir pekan kemarin, Mohamed Salah menjalani sesi latihan yang cukup sulit di bawah terik matahari pada pagi hari di Sealfelden, Austria.

Namun setelah itu, skuat The Reds disuguhi dengan pemandangan menarik yang suasana menyenangkan di sebuah danau yang terletak di Zee am See.

Kota ini terletak sekitar 100 km di sebelah timur Innsbruck dan 30 km di sebelah utara Gunung Grossglockner.