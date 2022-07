Hadir di Laga Bali United vs Persija Jakarta, Pintu Kenalkan Ini kepada Ribuan Penggemar Sepakbola

Setelah menjadi sponsor resmi klub sepak bola Bali United, platform Pintu berpartisipasi pada gelaran pembukaan kompetisi BRI Liga 1 antara Bali United vs Persija Jakarta di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali akhir pekan lalu.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah menjadi sponsor resmi klub sepak bola Bali United, platform Pintu berpartisipasi pada gelaran pembukaan kompetisi BRI Liga 1 antara Bali United vs Persija Jakarta di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali akhir pekan lalu.

Kehadiran platform jual beli dan investasi aset kripto ini ditujukan guna mengenalkan dan mengedukasi tentang investasi aset crypto dengan cara yang unik dan menyenangkan bagi pengemar sepak bola.

Timothius Martin, Chief Marketing Officer Pintu mengatakan, pertandingan ini menjadi yang pertama bagi Pintu sebagai sponsor resmi Bali United.

"Sejalan dengan komitmen mengenalkan investasi kripto khususnya penggemar sepak bola, kami menghadirkan fun & interactive games di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali untuk menghibur lebih dari 11 ribu penonton yang hadir menonton pertandingan,” kata Martin dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

Konsep booth dibuat seperti lapangan sepak bola dengan nuansa rumput hijau ditambah dengan foto pemain Bali United, dan terdapat tiga gawang berukuran kecil.

Di dalam booth Pintu dihadirkan fun game Score a Hattrick yang memungkinkan pengunjung yang datang ke booth bisa mendapatkan kesempatan bermain mencetak tiga gol ke gawang yang berbeda dan mendapatkan berbagai macam merchandise menarik.

Selain menghadirkan game dengan berbagai hadiah menarik, kami juga mengenalkan investasi crypto kepada pengunjung yang hadir ke booth," katanya.

"Kami turut menjelaskan apa itu aset crypto, dan bagaimana cara berinvestasi kripto dengan mudah dan aman sehingga selain mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan mendapatkan banyak hadiah, mereka juga mendapatkan value berupa pengetahuan tentang aset crypto," katanya.

Bahkan, kata dia pihaknya membantu untuk step by step investasi crypto di aplikasi Pintu mulai download aplikasi hingga melakukan Know Your Customer (KYC) agar bisa melanjutkan proses investasi kripto.