Hasil Arsenal vs Sevilla 6-0, The Gunners Juara Emirates Cup, Gabriel Jesus Hattrick & Saka Brace

JUSTIN TALLIS / AFP

Pemain depan Arsenal asal Brasil Gabriel Jesus (tengah) merayakan setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola persahabatan klub antara Arsenal dan Sevilla di Stadion Emirates di London pada 30 Juli 2022. Hasil Arsenal vs Sevilla berakhir dengan skor 5-0. The Gunners asuhan Mikel Arteta keluar sebagai juara Emirates Cup 2022, Sabtu (30/7/2022) malam. Gabriel Jesu hattrick dalam kemenangan The Gunners.