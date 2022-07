Jadwal BRI Liga 1 Hari Ini, Sabtu 30 Juli 2022: Persib vs Madura United, Arema vs PSIS

HO/BolaSport

Jadwal BRI Liga 1 hari ini ada Persib vs Madura United hingga Arema vs PSIS - Pembukaan Liga 1 2022/2023 diadakan di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali yang kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Bali United Vs Persija Jakarta pada pukul 20.00 WIB.