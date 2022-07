Laga Persib Vs Madura United di Liga 1 2022 pekan kedua dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada pukul 15.30 WIB. Akses link live streaming Persib Vs Madura United pada tautan di artikel ini.

Link Live Streaming Persib Vs Madura United Sore Ini, Momentum Kebangkitan Maung di Kandang



TRIBUNNEWS.COM - Link Live streaming Persib Vs Madura United akan berlangsung pada Sabtu (30/7/2022) kick-off pukul 15.30 WIB.

Pertandingan Persib Vs Madura United menjadi satu di antara rangkaian pertandingan pekan kedua Liga 1 2022 pada hari ini.

Selain laga Persib Vs Madura United, laga pekan kedua Liga 1 2022 pada Sabtu juga akan menyuguhkan laga Arema FC vs PSIS Semarang dan Barito Putera vs Borneo FC.

Akses Link Live Streaming Persib Vs Madura United pada tautan yang tersedia pada artikel berikut.

Bagi Persib Bandung selaku tim tuan rumah, laga ini bisa menjadi momentum kebangkitan setelah meraih hasil imbang pada pekan perdana Liga 1 2022-2023.

Kala itu, Persib harus puas mengakhiri laga dengan skor 2-2.

Sepasang gol dari Rachmat Irianto dan Frets Butuan mampu dibalas oleh Youssef Ezzejjari dan Sani Rizki.

Hasil imbang kontra Bhayangkara FC membuat Persib Bandung tertahan di papan tengah klasemen Liga 1 2022-2023.

Para pemain Persib Bandung menjalani latihan pada Senin (27/6/2022). Pada pekan kedua Liga 1 2022, Sabtu (30/7/2022) Persib akan menghadapi Madura United. (tangkap layar/PERSIB.co.id/Barly Isham)

