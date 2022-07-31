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Jadwal Marseille vs AC Milan Live MNCTV Malam Ini - Adli Out, Kesempatan Rebic Pamer Aksi Yahud

AC Milan memiliki jadwal uji coba hari ini dengan melawan klub Ligue 1, Marseille di Stadion Velodrome. Laga Marseille vs AC Milan live MNCTV.

Penulis: Drajat Sugiri
zoom-inlihat foto Jadwal Marseille vs AC Milan Live MNCTV Malam Ini - Adli Out, Kesempatan Rebic Pamer Aksi Yahud
instagram @sport_mnctv Sudah Diverifikasi
Live MNCTV, jadwal laga uji coba Marseille vs AC Milan di Stadion Velodrome, Prancis berlangsung mulai pukul 23.00 WIB, Minggu (31/7/2022). 

TRIB8UNNEWS.COM - Jadwal pertandingan pramusim mempertemukan Marseille vs AC Milan tersedia dalam artikel ini.

Laga uji coba antara Marseille vs AC Milan akan berlangsung di Velodrome, Prancis, Minggu (31/7/2022).

Milanisti dapat menyaksikan aksi Yacine Adli dkk live MNCTV mulai pukul 23.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan untuk Ante Rebic membuktikan kualitasnya, mengingat Stefano Pioli akan mencadangkan Yacine Adli.

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Live MNCTV, laga uji coba Marseille vs AC Milan di Stadion Velodrome, Prancis berlangsung mulai pukul 23.00 WIB, Minggu (31/7/2022).
Live MNCTV, laga uji coba Marseille vs AC Milan di Stadion Velodrome, Prancis berlangsung mulai pukul 23.00 WIB, Minggu (31/7/2022). (instagram @sport_mnctv Sudah Diverifikasi)

Jadwal Pramusim Marseille vs AC Milan

Pukul 23.00 WIB - Marseille vs AC Milan, Stadion Velodrome Live MNCTV.

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Adli Cadangan, Rebic In

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Sumber: TribunSolo.com
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