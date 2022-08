Fakta Liverpool Vs Strasbourg, Klopp Bikin Flop, The Reds Perih 2 Kali: Dibantai, Kehilangan Pilar

tangkaplayar livescore

Pemain Strasbourg merayakan gol mereka ke gawang Liverpool. Hasil Liverpool Vs Strasbourg pada laga pramusim berakhir dengan kekalahan The Reds 0-3 di Stadion Anfield, Minggu (31/7/2022). Selain kalah, Liverpool juga harus kehilangan bek andalan Liverpool, Ibrahima Konate. Pemain asal Prancis itu dilaporan mengalami cedera pada laga pramusim Liverpool Vs Strasbourg yang berakhir dengan kekalahan The Reds 0-3 di Stadion Anfield, Minggu (31/7/2022). Ibrahima Konate dikhawatirkan harus menepi saat Liverpool menjalani laga perdana Liga Inggris Premier League melawan Fulham di Stadion Craven Cottage, Sabtu (6/8/2022) pukul 18.30 WIB.