Pergerakan Senyap AS Roma Bentuk Kuartet Lini Depan, Arahan Jose Mourinho Jadi Kunci

Tiziana FABI / AFP

Pelatih kepala AS Roma asal Portugal Jose Mourinho (Depan Kanan) bereaksi pada akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Lazio pada 20 Maret 2022 di stadion Olimpiade di Roma. AS Roma membangun kuartet lini depan ciamik yang beranggotakan Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo, Paulo Dybala dan Andrea Belotti dengan arahan ketat Jose Mourinho.