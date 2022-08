Chelsea Repot-repot Nego Marc Cucurella, Malah Barcelona yang Tertawa Lebar

TRIBUNNEWS.COM - Chelsea makin ngotot mendatangkan bek sayap Brighton, Marc Cucurella.

Chelsea bahkan siap menggelontorkan dana sekira 50 juta Poundsterling untuk mendatangkan Marc Cucurella pada bursa transfer musim ini.

Namun, proses transfer Marc Cucurella ke Chelsea ini malah menimbulkan drama tersendiri.

Striker Manchester United asal Swedia Anthony Elanga (kiri) bersaing dengan bek Brighton Marc Cucurella (kanan) dalam pertandingan Liga Inggris antara Brighton and Hove Albion dan Manchester United di American Express Community Stadium pada 7 Mei 2022. Marc Cucurella yang menjadi incaran Chelsea ternyata mendambakan bermain di markas Barcelona. (GLYN KIRK / AFP)

Pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano mengabarkan Chelsea dan Brighton sudah menemui kata sepakat soal transfer ini.

Nominal 50 juta Pounds menjadi mahar untuk bek asal Spanyol tersebut.

"Marc Cucurella ke Chelsea, here we go! Kesepakatan penuh sudah tercapai antara Chelsea dan Brighton dengan mahar lebih dari 50 juta Pounds," tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya.

Namun, kabar dari Fabrizio Romano ini dibantah oleh kubu Brighton.

Mereka menyebut tak ada kesepakatan yang terjalin dengan Chelsea soal Cucurella.

Brighton mengunggah pernyataan resmi klub di akun Twitter resmi mereka.

"Pernyataan klub: Marc Cucurella," buka Brighton.