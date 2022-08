Putus dari Alfeandra Dewangga, Vivi Novika Curhat di Instagram: Down Banget, Dia Keterusan Selingkuh

TRIBUNNEWS.COM - Pemain PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga dikabarkan putus dari Vivi Novika.

Hal ini terlihat dari Instagram Story Vivi Novika @viviinovika yang menuliskan bahwa Alfeandra Dewangga selingkuh, Kamis (4/8/2022).

Sebelumnya, Alfeandra Dewangga telah bertunangan dengan Vivi Novika.

Curhat Vivi Novika di Instagram Storynya. Vivi dan Dewangga dikabarkan putus karena adanya orang ketiga. (Kolase Tribunnews - Tangkap Layar Instagram Story @viviinovika)

"I have done with my ex (aku sudah selesai dengan mantanku, red)," tulis Vivi Novika dalam sebuah unggahan di Instagram storynya.

"Sejak Juli kemarin aku memang down banget, karena memang ada yang namanya perselingkuhan. Ya kukira hanya sebatas malam itu, ternyata berketerusan."

"Sampai detik ini, aku nggak menerima kata maaf sedikit pun atau putus baik-baik, padahal akunya sudah baik-baik," ujar Vivi.

Dapat Informasi dari Pemain PSIS Semarang dan Berbagai Pihak

Vivi Novika menjelaskan bahwa banyak pihak yang mengabarkan padanya tentang perselingkuhan yang dilakukan sang tunangan, Alfeandra Dewangga.

Ia banyak mendapat informasi dari netizen maupun sesama pesepak bola dari PSIS Semarang.

"Sampai tiba di mana semua teman klubnya kasih tahu aku semuanya, karena mereka juga nggak nyangka, kenapa cewek yang baru kenal di malam itu dibela mati-matian, dan aku yang disalahkan," curhat Vivi.