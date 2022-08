Vivi Novika Bongkar Sosok Selingkuhan Alfeandra Dewangga: Aku Ga Bakal Ganggu, Bahagia Selalu

TRIBUNNEWS.COM - Vivi Novika mengumumkan bahwa dirinya telah putus dari Alfeandra Dewangga.

Hubungan Vivi Novika dan Alfeandra Dewangga diberitakan kandas karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pemain PSIS Semarang tersebut.

Vivi Novika pun membongkar sosok orang ketiga dalam hubungannya bersama Alfeandra Dewangga pada unggahan Instagram story-nya @viviinovika pada Kamis, (4/8/2022).

Curhatan Vivi Novika terkait perselingkuhan yang dilakukan Alfeandra Dewangga. Vivi Novika ungkap sosok si orang ketiga. (Tangkap Layar Instagram @viviinovika)

Baca juga: Putus dari Alfeandra Dewangga, Vivi Novika Curhat di Instagram: Down Banget, Dia Keterusan Selingkuh

Dalam curhatannya tersebut, Vivi menuliskan bahwa banyak orang mengira yang ada di foto tersebut adalah dirinya.

"Aku sempet ga terima pas ini dikira aku, dan ternyata juga banyak yang ngira aku diem-diem ke Semarang dari kemarin," tulis Vivi.

Vivi menuliskan bahwa ia mendapat kiriman video perselingkuhan Dewangga dari warganet.

"Ini video yang dikirim salah satu dari kalian, ga perlu aku bocorin ig-nya," tegas Vivi.

Pemain ftv tersebut juga menuliskan sebuah kalimat untuk Dewangga.

"Go for her (pergi untuknya, red), jangan nyakitin siapa-siapa lagi, cukup stop di aku," tulisnya.

Vivi menuliskan bahwa dirinya tidak akan mengganggu hubungan mereka dan malah mendoakan supaya bahagia selalu.