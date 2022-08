Chelsea Sodorkan Marcos Alonso Plus Cash Rp 1,06 T Buat Frenkie de Jong, Juga Incar Jamie Vardy

Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel (kiri) dan Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. Chelsea dilaporkan juga meminati gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Menyaingin Manchester United yang sudah memberi tawaran Barcelona Rp 1,29 T buat sang pemain, Chelsea tak mau kalah dengan menyodorkan pemain idaman Barcelona, Marcos Alonso plus cash keras senilai Rp 1,06 triliun.

Chelsea Sodorkan Marcos Alonso Plus Cash Keras Rp 1,06 T Buat Frenkie de Jong, Jamie Vardy Masuk Radar

TRIBUNNEWS.COM - Update transfer Chelsea, The Blues dilaporkan menyiapkan tawaran baru untuk memboyong pemain Barcelona yang menjadi incaran utama Manchester United, Frenkie de Jong.

Media dari Spanyol, Sport (via The Sun) melaporkan Chelsea tak tanggung-tanggung, sudah menyiapkan formulasi pembelian lewat cara menyodorkan Marcos Alonso plus cash keras senilai 59 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,06 Triliun.

Sodoran Chelsea ini menambah keseruan perburuan Frenkie de Jong di mana sebelumnya Barcelona disebutkan juga sudah mengiyakan tawaran sebesar 72 juta poundsterling atau setara Rp 1,299 triliun untuk jasa sang pemain.

Diketahui, Pelatih Manchester United, Erik ten Hag sangat memburu Frenkie de Jong dan ingin bereuni dengan mantan gelandang Ajax tersebut di Old Trafford musim panas ini.

Pelatih asal Belanda itu ingin memperkuat pilihannya di lini tengah Man United, merujuk pada situasi hengkangnya Paul Pogba dan Nemanja Matic, yang pergi sebagai free agent musim panas ini.

Namun, Frenkie de Jong menurut Sport (via Daily Mail) enggan pindah ke Manchester pada jendela transfer musim panas ini karena sejumlah alasan.

Frenkie de Jong tampil menawan saat Barcelona mengalahkan Napoli di babak 16 besar (instagram/frenkiedejong)

Pemain Timnas Belanda berusia 25 tahun itu dilaporkan tak menyukai suasana kota Manchester.

Frenkie de Jong juga enggan gabung Man United saat ini karena tidak bermain di Liga Champions musim ini dan hanya berkompetisi di Liga Europa.

Frenkie De Jong juga percaya kalau Manchester United dijalankan secara 'tidak menentu' oleh manajemen klub yang membuat sang pemain cemas pada situasi internal klub yang fluktuatif terkait finansial.