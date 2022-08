Fulham Vs Liverpool, The Kop Protes Klopp Cadangkan Nunez, Pedih Kena Penalti, Untung Ada Salah!

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp mendapat protes The Kop, suporter Liverpool karena mencadangkan Darwin Nunez pada laga Fulham Vs Liverpool, di laga pembuka Liga Inggris, Sabtu (6/8/2022)

Fulham Vs Liverpool, The Kop Protes Klopp Cadangkan Nunez, The Reds Pedih Kena Penalti

TRIBUNNEWS.COM - Laga pembuka Fulham Vs Liverpool mendapat serbuan protes suporter The Reds yang tidak puas kepada keputusan pelatih mereka Juergen Klopp.

Pada laga Fulham Vs Liverpool, Juergen Klopp memutuskan mencadangkan striker anyar The Reds, Darwin Nunez pada laga di Craven Cottage, Sabtu (6/8/2022), malam.

Pelatih Liverpool asal Jerman itu malah memilih Roberto Firmino dalam formasi lini serang bersama Mohamed Salah dan Luis Diaz.

Sementara itu, Diogo Jota absen karena masih dalam proses pemulihan dari cedera hamstring.

Starting XI The Reds dapat dilihat di bawah ini:

Keputusan Juergen Klopp mencadangkan Darwin Nunez ini membuat suporter Liverpool berteriak di media sosial.

Beberapa fans Liverpool meyakini kalau Riberto Firmino lah yang seharusnya jadi pelapis Darwin Nunez.

Sejumlah fans lain Liverpool tidak senang atas keputusan Juergen Klopp karena Darwin Nunez adalah bagian dari skuat Fantasy Premier League (FPL) mereka.

Berikut beberapa kekecewaan suporter Liverpool di twitter: