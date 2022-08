Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Brighton: Varane Tersisih, Sancho Balik ke Kanan

OLI SCARFF / AFP

Striker Manchester United Anthony Martial (kiri) merayakan gol pertamanya dengan Raphael Varane (C) dan bek Luke Shaw selama pertandingan Liga Inggris antara Manchester United dan Everton di Old Trafford pada 2 Oktober 2021. Prediksi susunan pemain Manchester United vs Brighton, Varane kemungkinan bakal diparkir oleh Erik Ten Hag, sedangkan Jadon Sancho kemebali ke sayap kanan.