Update Transfer Pemain Hari Ini: Daya Pikat Jose Mourinho, Tarik Ulur Bisnis Chelsea & Barcelona

Pelatih kepala Roma asal Portugal Jose Mourinho (kiri) berbicara kepada gelandang Roma asal Prancis Jordan Veretout selama pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Liga Konferensi UEFA antara AS Roma dan Leicester City di Stadion Olimpiade di Roma, pada 5 Mei 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak update bursa transfer pemain klub top Eropa per hari ini, Sabtu (6/8/2022) termasuk menyinggung daya pikat Jose Mourinho hingga tarik ulus bisnis antara Chelsea dan Barcelona.

Pertama, keberadaan Mourinho tampaknya membawa berkah bagi AS Roma lantaran tak sedikit pemain berkualitas yang sudah punya nama tak segan bergabung dengan proyek The Special One.

Paulo Dybala menjadi salah satu pemain berkualitas yang sudah teruji kualitasnya menjadi contoh rekrutan AS Roma.

Paulo Dybala resmi diperkenalkan AS Roma sebagai pemain baru pada bursa transfer Liga Italia, Rabu (20/7/2022). (Website AS Roma)

Setelah mengakhiri kerjasama dengan Juventus, Dybala yang awalnya diisukan bergabung Inter Milan justru memilih AS Roma sebagai pelabuhan kariernya.

Tak hanya Dybala saja, Nemanja Matic yang memiliki masa sulit bersama Manchester United juga telah direkrut AS Roma.

Terbaru, nama Georginio Wijnaldum menjadi rekrutan baru AS Roma di bawah asuhan Mourinho pada musim panas ini.

Situasi tak mudah yang dialami Wijnaldum sejak pindah dari Liverpool ke PSG, akhirnya membuat sang pemain memutuskan pindah dari Paris.

AS Roma pun menjadi pelabuhan berikutnya bagi Wijnaldum, keberadaan Mourinho tampaknya telah menarik minat dari sang pemain.

Faktor rekam jejak menawan dan proyek menjanjikan Mourinho seakan membuat AS Roma menjadi destinasi pilihan para pemain buangan timnya.

Tarik Ulur Bisnis Pemain antara Chelsea dan Barcelona