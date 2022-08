SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Manchester United vs Brighton, 2 Pemain Anyar MU Starter

Christian Eriksen bergabung Manchester United dengan status free transfers. Sedang berlangsung live streaming Manchester United vs Brighton, Erik Ten Hag menampilkan dua pemain anyar MU sebagai starter, termasuk Eriksen.

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming Manchester United vs Brighton pada pekan perdana Liga Inggris, Minggu (7/8/2022) malam WIB.

Pertandingan Manchester United vs Brighton berlangsung di Old Trafford, mulai kick off pukul 20.00 WIB.

Duel seru Manchester United vs Brighton dapat disaksikan secara live streaming Vidio.com.

Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag menampilkan dua pemain anyarnya sebagai starter.

Pertama ada Lisandro Martinez yang turun untuk menemani Harry Maguire pada posisi bek tengah.

Kemudian Christian Eriksen yang berdiri di belakang Marcus Rashford untuk membantu penyerangan Manchester United.

Berikut Susunan Pemain Kedua Tim

Manchester United

David De Gea (GK); Diogo Dalot, (c) Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred, Jadon Sancho, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Marcus Rashford.

Brighton

Robert Sánchez (GK); Joël Veltman, (c) Lewis Dunk, Adam Webster, Solly March, Alexis Mac Allister, Moisés Caicedo, Leandro Trossard, Pascal Groß, Adam Lallana, Danny Welbeck

Link Live Streaming Manchester United vs Brighton

Akses di Sini <<<<

Akses di Sini <<<<

Cara Menonton Liga Inggris di Vidio.com:

1. Pemirsa wajib berlangganan terlebih dahulu sesuai paket yang telah disediakan.

2. Penyedia menyiapkan paket Diamond yang sekaligus bisa menonton tayangan program Vidio Platinum.

3. Paket Diamond terdapat dua pilihan yang bisa dipertimbangkan pemirsa Liga Inggris

a. Paket Diamond 30 Hari

Diakses melalui HP dan Tablet: Rp 59.000,00

-Harga Promo hingga 3 Sptember 2022 menjadi Rp 39.000,00

Diakses semua perangkat: Rp 79.000,00

-Harga Promo hingga 3 Sptember 2022 menjadi Rp 59.000,00

b. Paket Diamond 1 Tahun Early Bird: Rp 450.000,00

(*) kebijakan harga berlangganan bisa berubah sewaktu-waktu

(Tribunnews.com/Ipunk)