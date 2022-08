Arsenal Bukan Kaleng-kaleng Musim Ini, Debut Brilian William Saliba, 4 Pemain di Pintu Keluar

Arsenal Bukan Kaleng-kaleng Musim Ini, 4 Pemain di Pintu Keluar, William Saliba yang Brilian Dapat Nomor Baru

TRIBUNNEWS.COM - Arsenal punya bintang baru di lapangan. Dia adalah pemain muda berusia 21 tahun asal Prancis, William Saliba.

Menjalani debutnya di Liga Inggris Premier League bersama skuad utama Arsenal, William Saliba tampil brilian menghadapi tuan rumah Crystal Palace, Sabtu (6/8/2022) dini hari.

Bek tengah itu menerima banyak pujian dari semua penjuru saat ia membantu The Gunners menjaga clean sheet pada laga tersebut.

Menurut laporan Express, William Saliba segera mendapat apresiasi atas peforma menjanjikan tersebut.

Dia langsung menjadi man of The match pada laga yang berakhir dengan skor 2-0 bagi The Gunners tersebut.

Penampilan impresifnya di laga debut, dilaporkan akan membuat William Saliba segera dapat nomor punggung baru di tim, menandakan kalau dia bukan lagi pemain pelapis tetapi pemain inti.

William Saliba, tiba di Arsenal dari AS Saint-Etienne dengan biaya sebesar £ 27 juta pada 2019.

Alih-alih dimainkan, sang pemain justru dilempar kembali ke kompetisi Liga Prancis Ligue 1 untuk menimba pengalaman dan jam bermain di Marseille.

Menghabiskan tiga musim pertama dengan status pinjaman, William Saliba tampil mengesankan di Marseille musim lalu, di mana dia memakai jersey nomor 2.