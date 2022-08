Jadwal Lengkap Liga Spanyol Pekan Pertama: Barcelona vs Rayo Vallecano, Real Madrid vs Almeria

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga Spanyol yang akan dihelat mulai akhir pekan ini Sabtu (13/8/2022) mendatang.

Di laga perdana Liga Spanyol 2022/2023, Barcelona akan meladeni Rayo Vallecano di Stadion Camp Nou.

Kemudian sang rival, Real Madrid bakal bertandang ke markas UD Ameria di Estadio Mediterraneo.

Jadwal Liga Spanyol Pekan Pertama, Sabtu (13/8/2022):

Sabtu, 13 Agustus 2022

Pukul 02.00 WIB: Osasuna vs Sevilla

Pukul 22.00 WIB: Celta Vigo vs Espanyol

Minggu, 14 Agustus 2022

Pukul 00.00 WIB: Valladolid vs Villarreal

Pukul 02.00 WIB: Barcelona vs Rayo Vallecano

Pukul 22.30 WIB: Cadiz vs Real Sociedad

Senin, 15 Agustus 2022

Pukul 00.30 WIB: Valencia vs Girona

Pukul 03.00 WIB: Almeira vs Real Madrid

Pukul 22.30 WIB: Athletic Club vs Mallorca