Chelsea Sodorkan Pulisic ke Roma Buat Nicolo Zaniolo, The Blues Tumbang di 'Battle of The Bridge'?

Chelsea Sodorkan Pulisic ke AS Roma Buat Nicolo Zaniolo, The Blues Tumbang di 'Battle of The Bridge'?

TRIBUNNEWS.COM - Klub raksasa Liga Inggris, Chelsea dilaporkan siap menawarkan Christian Pulisic ke AS Roma.

Calcio Mercato Web melansir, Upaya itu dilakukan Chelsea sebagai langkah perburuan bintang AS Roma berusia 23 tahun, Nicolo Zaniolo.

Nicolo Zaniolo, gelandang AS Roma yang juga pemain Timnas Italia itu tampil mengesankan di Olimpico Roma sejak bergabung pada Juli 2018.

Penyerang serba bisa itu bisa bermain di berbagai posisi menyerang dan di lini tengah.

Dia tampil dalam 42 pertandingan musim lalu di berbagai kompetisi, mencatatkan delapan gol dan sembilan assist.

Sementara Christian Pulisic, tampil di bawah ekspektasi di Chelsea sejak kepindahannya dari Borussia Dortmund.

Hal itu menjadi sebab mengapa Chelsea ingin menukarnya. Meski begitu, Chelsea tampaknya harus menjajaki destinasi lain untuk Christian Pulisic karena AS Roma dilaporkan ogah mengangkut gelandang Timnas Amerika Serikat tersebut.

Christian Pulisic bergabung dengan klub London barat tersebut dengan biaya awal sebesar 64 juta euro pada Januari 2019.

Pemain Timnas Amerika Serikat itu dipinjamkan kembali ke Dortmund selama setengah musim.