Jadwal Liga Spanyol Pekan Pertama, Barcelona & Real Madrid Hadapi Lawan Mudah

TRIBUNNEWS.COM - Perhelatan Liga Spanyol 2022/23 bakal dimulai malam ini, Sabtu (13/8/2022) dini hari WIB yang menyajikan duel Osasuna vs Sevilla.

Sementara dua klub raksasa Real Madrid dan Barcelona akan berjumpa tim yang cukup mudah di pekan pertama Liga Spanyol.

Di antara dua klub raksasa itu, Barcelona akan berlaga lebih dulu melawan Rayo Vallecano pada hari Minggu (14/8/2022) pukul 02.00 WIB.

Kemudian rival abadinya, Real Madrid bakal meladeni tim promosi Almeria, Senin (15/8/2022) pukul 03.00 WIB.

Jadwal Liga Spanyol Pekan Pertama, Sabtu (13/8/2022):

Sabtu, 13 Agustus 2022

Pukul 02.00 WIB: Osasuna vs Sevilla

Pukul 22.00 WIB: Celta Vigo vs Espanyol

Minggu, 14 Agustus 2022

Pukul 00.00 WIB: Valladolid vs Villarreal

Pukul 02.00 WIB: Barcelona vs Rayo Vallecano

Pukul 22.30 WIB: Cadiz vs Real Sociedad

Senin, 15 Agustus 2022