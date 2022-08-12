Piala AFF U16 2022
Live Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022, Link Indosiar di Sini
Live Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022, Link Indosiar di Sini
Penulis: deivor ismanto
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022 berikut.
Final Piala AFF U16 2022 antara Timnas U16 Indonesia vs Vietnam bakal digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada hari ini, Jumat (12/8/2022) malam WIB.
Duel Timnas U16 Indonesia vs Vietnam dapat disaksikan di layar kaca Indosiar atau live streaming Vidio.com mulai pukul 20.00 WIB.
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Head to head Timnas U16 Indonesia vs Vietnam U16
06/08/2022: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam U16 2-1
09/08/2019: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam U16 0-0
27/07/2019: Vietnam U16 vs Timnas U16 Indonesia 0-2
24/09/2018: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam 1-1
02/08/2018: Vietnam U16 vs Timnas U16 Indonesia 2-4
Jadwal Piala AFF U16 2022
Jumat, 12 Agustus 2022
Pukul 15.30 WIB - Thailand vs Myanmar - Perebutan Posisi 3 (Vidio.com)
Pukul 20.00 WIB - Timnas U16 Indonesia vs Vietnam - Final (Live Indosiar & Vidio.com)
(Tribunnews.com/Deivor)