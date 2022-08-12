Piala AFF U16 2022

Live Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022, Link Indosiar di Sini

Live Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022, Link Indosiar di Sini

Penulis: deivor ismanto
Editor: Claudia Noventa
zoom-inlihat foto Live Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022, Link Indosiar di Sini
Tangkapan layar laman resmi Vidio.com
Live Streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022, Link Indosiar di Sini - Final Piala AFF U16 2022 antara Timnas U16 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (18/8/2022) pukul 20.00 WIB, live Indosiar dan streaming Vidio.com 

TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF 2022 berikut.

Final Piala AFF U16 2022 antara Timnas U16 Indonesia vs Vietnam bakal digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada hari ini, Jumat (12/8/2022) malam WIB.

Duel Timnas U16 Indonesia vs Vietnam dapat disaksikan di layar kaca Indosiar atau live streaming Vidio.com mulai pukul 20.00 WIB.

Link streaming

Link streaming

Link streaming

Live Indosiar, Final Piala AFF U16 2022 antara Timnas U16 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (18/8/2022) pukul 20.00 WIB.
Live Indosiar, Final Piala AFF U16 2022 antara Timnas U16 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (18/8/2022) pukul 20.00 WIB. (Tangkapan layar laman resmi Vidio.com)

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Head to head Timnas U16 Indonesia vs Vietnam U16

06/08/2022: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam U16 2-1

09/08/2019: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam U16 0-0

27/07/2019: Vietnam U16 vs Timnas U16 Indonesia 0-2

24/09/2018: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam 1-1

02/08/2018: Vietnam U16 vs Timnas U16 Indonesia 2-4

Jadwal Piala AFF U16 2022

Jumat, 12 Agustus 2022

Pukul 15.30 WIB - Thailand vs Myanmar - Perebutan Posisi 3 (Vidio.com)

Pukul 20.00 WIB - Timnas U16 Indonesia vs Vietnam - Final (Live Indosiar & Vidio.com)

(Tribunnews.com/Deivor)

Sumber: TribunSolo.com
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live streaming
Timnas U16 Indonesia
Vietnam
Garuda Muda
Final Piala AFF U16 2022
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