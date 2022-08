Klasemen Sementara BRI Liga 1 hingga Sabtu, 13 Agustus 2022: Madura United Masih di Puncak

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen sementara jelang laga keempat BRI Liga 1 2022 hari Sabtu, (13/8/2022).

Diketahui, hari ini akan tersaji laga Persib Bandung vs PSIS Semarang, PSS Sleman vs Barito Putera, dan Bali United vs Arema FC.

Hingga Sabtu pukul 14.00 WIB, klasemen sementara Liga 1 dipimpin oleh Madura United.

Madura United mempimpin dengan 9 poin yang didapat dari 3 laga.

Diikuti Borneo FC yang sudah menjalani 4 laga dan mengoleksi 9 poin.

Sementara itu di posisi ketiga ada Persikabo 1973 yang mengoleksi 9 poin dari 3 laga.

Sedangkan beberapa klub besar malah berada di papan tengah.

Bali United berada di posisi keenam dengan koleksi 6 poin dari 6 laga.

Bhayangkara FC di posisi ketujuh dengan 5 poin dari 3 laga.

Ditempel ketat PSIS Semarang, Persija Jakarta, dan Arema FC yang berada di bawahnya dengan koleksi 4 poin.

Berikut ini klasemen sementara Liga 1 2022 hingga Sabtu (13/8/2022), pukul 14.00 WIB:

(Tribunnews.com/Claudia)