Berita AS Roma, Mourinho Borong 60 Kotak Pizza, Rekor Langka Liga Italia, Now or Never Buat Belotti

Gelandang AS Roma, Bryan Cristante, merayakan gol ke gawang Salernitana dalam laga Liga Italia di Stadion Arechi, Minggu (14/8/2022). AS Roma menang 1-0 atas tuan rumah pada laga tersebut. Kemenangan AS Roma ini menjadi bagian dari terciptanya sejarah super-langka di Serie A Liga Italia 2022/2023. Kemenangan itu juga membuat pelatih AS Roma, Jose Mourinho memborong 60 kotak pizza.