Jadwal Tayang Liga Italia Pekan ke-2: Big Match Atalanta vs AC Milan, Juventus Bersua Sampdoria

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Italia giornata (pekan) kedua menghadirkan sejumlah partai panas, Sabtu (20/8/2022) hingga Selasa (23/8/2022).

Grande Partita, alias big match mempertemukan Atalanta vs AC Milan di Stadion Atleti Azzuri d'Italia, Senin (22/8/2022) pukul 01.45 WIB.

Dibandingkan AC Milan, Inter Milan, AS Roma dan Juventus tergolong mendapatkan lawan mudah pada pertandingan Serie A akhir pekan ini.

Seluruh pertandingan Liga Italia 2022/2023 tayang beIN Sports dan dapat diakses via streaming Vidio.com.

Jadwal Liga Italia Giornata Ke-2

Sabtu, 20 Agustus 2022

Pukul 23.30 WIB - Torino vs Lazio

Pukul 23.30 WIB - Udinese vs Salernitana

Minggu, 21 Agustus 2022

Pukul 01.45 WIB - Inter Milan vs Spezia

Pukul 01.45 WIB - Sassuolo vs Lecce

Pukul 23.30 WIB - Napoli vs Monza

Pukul 23.30 WIB - Empoli vs Fiorentina

Senin, 22 Agustus 2022