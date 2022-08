5 Klub Sepak Bola Turut Beri Ucapan HUT RI ke-77, Ada Juventus hingga Manchester City

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa klub sepak bola terkenal di dunia turut memberikan ucapan selamat di momen HUT RI ke-77, Rabu (17/8/2022).

Mulai dari klub dari Liga Inggris hingga Italia terlihat memberikan ucapan HUT RI ke-77 di akun media sosial resminya.

Dari pantauan Tribunnews.com, berikut lima klub sepak bola terkenal di dunia yang memberikan ucapan HUT RI ke-77.

Helikopter TNI-Polri terbang membawa bendera merah putih raksasa melintasi Monas saat Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Jakarta, Rabu (17/8/2022). Flypass yang dilakukan oleh Garuda Flight terdiri dari 14 pesawat F-16 terbang membentuk formasi 77 dan Nusantara Flight yang terdiri dari delapan helikopter gabungan TNI-POLRI membawa bendera Merah Putih raksasa untuk memeriahkan Peringatan HUT Ke-77 Republik Indonesia. Berikut lima klub sepak bola terkenal di dunia yang memberikan ucapan HUT RI ke-77. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca juga: Manchester City Posting Unggahan di Hari Kemerdekaan ke-77 RI, Ada Haaland Ikut Lomba Makan Krupuk

1. Tottenham Hotspur

Klub sepak bola asal Inggris, Tottenham Hotspur turut merayakan HUT RI ke-77 yang ke 77.

Hal tersebut terlihat dari unggahan Twitter resmi Tottenham Hotspur berbahasa Indonesia, Rabu (18/8/2022).

Dalam unggahan @Spurs_ID tersebut, menampilkan foto Son Heung Min yang membentangkan bendera Merah Putih.

"Dirgahayu Indonesia!"

"Diwakili si nomor 7, Tottenham Hotspur mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 untuk republik tercinta kita ini."

"Come on you Indonesia! (emoji bendera Merah Putih)," tulis akun Twitter resmi Spurs berbahasa Indonesia.