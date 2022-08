Jadwal Bola Malam Ini serta Jam Tayang: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal bola malam ini yang bakal banyak disuguhkan dari Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, hingga Liga Spanyol.

Liga 1 ada duel seru antara PSM Makassar vs Arema dan Persija vs RANS Nusantara FC.

Di Liga Inggris, Arsenal akan beraksi dan Liga Spanyol akan ada aksi dari Real Madrid.

Jadwal Bola Malam Ini:

Liga 1

Pukul 16.00 WIB: PSM Makassar vs Arema FC

Pukul 20.30 WIB: RANS Nusantara FC vs Persija Jakarta

Liga Inggris

Pukul 18.30 WIB: Tottenham Hotspur vs Wolves

Pukul 21.00 WIB: Everton vs Nottm Forest

Pukul 21.00 WIB: Leicester vs Southampton

Pukul 21.00 WIB: Fulham vs Brentford

Pukul 21.00 WIB: Crystal Palace vs Aston Villa

Pukul 23.30 WIB: Bournemouth vs Arsenal

Liga Spanyol

Pukul 22.30 WIB: Osasuna vs Cadiz

Pukul 00.30 WIB: Mallorca vs Real Betis

Pukul 03.00 WIB: Celta Vigo vs Real Madrid

Liga Italia

Pukul 23.30 WIB: Torino vs Lazio

Pukul 23.30 WIB: Udinese vs Salernitana

Pukul 01.45 WIB: Inter Milan vs Spezia

Pukul 01.45 WIB: Sassuolo vs Lecce

Link Streaming

Indosiar<<<

SCTV<<<

Vidio<<<

(Tribunnews.com/Niken)