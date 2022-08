Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini - Liga 1 di Indosiar, Liga Inggris Live SCTV & Vidio

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini dari BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Italia.

Pertandingan di atas bisa disaksikan melalui siaran langsung dan live streaming beIN Sports, Vidio, Mola TV, Indosiar, dan SCTV.

Laga-laga yang disiarkan langsung televisi nasional seperti Indosiar dan SCTV adalah laga BRI Liga 1 dan Liga Inggris.

Mulai dari laga PSM Makassar vs Arema FC dan Rans Nusantara FC vs Persija di Indosiar serta Bournemouth vs Arsenal live SCTV.

Berikut jadwal siaran langsung bola malam ini:

Sabtu, 20 Agustus 2022

Pukul 16.00 WIB - PSM Makassar vs Arema FC (live Indosiar)

Pukul 18.30 WIB - Tottenham vs Wolves (live Vidio)

Pukul 20.30 WIB - Dortmund vs Werder Bremen (live Mola TV)

Pukul 20.30 WIB - Rans Nusantara FC vs Persija (live Indosiar)