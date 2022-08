Live Streaming Manchester United vs Liverpool, Rashford Pede Kemenangan Jadi Bukti Nama Besar MU

Striker Manchester United Marcus Rashford (kiri) berebut bola dengan bek Liverpool Nathaniel Phillips (kanan). Rashford berhasrat membuktikan nama besar MU masih ada dengan cara mengalahkan Liverpool. Berikut live streaming MU vs Liverpool di SCTV & Vidio.com.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Manchester United vs Liverpool menjadi bagian penutup pekan ketiga Liga Inggris, Selasa (23/8/2022) dini hari nanti.

Bigmatch Manchester United vs Liverpool akan berlangsung di Old Trafford, mulai kick off pukul 02.00 WIB.

Duel seru Manchester United vs Liverpool dapat disaksikan secara live SCTV dan streaming Vidio.com.

Marcus Rashford berniat membawa Manchester United mengalahkan Liverpool dihadapan ribuan pendukungnya yang memadati Theatre of Dreams.

Menurut Rashford, Manchester United tidak boleh melewatkan kemenangan dari dua lawan yang dianggapnya sebagai rival utama.

Rashford mengatakan dua tim itu adalah rival sekota Manchester City dan Liverpool calon lawan pada pekan ketiga Liga Inggris.

Ia ingin mewujudkan harapan itu dengan mengalahkan Liverpool agar membuktikan nama besar Manchester United masih ada.

Sebagaimana diketahui, MU sedang dalam peforma buruk setelah dua pertandingan awal Liga Inggris mengalami kekalahan beruntun.

Akibat dua kekalahan itu, MU terpuruk di peringkat 19 klasemen Liga Inggris.

Situasi ini tentu membuat nama besar MU tercoreng karena hasil memalukan tersebut.

''Sejujurnya, saya merasakan hal yang sama [seperti di masa lalu],'' buka Marcus Rashford dikutip dari laman Manutd.

“Melawan siapa pun, Anda ingin menang tetapi ada tantangan sendiri pada dua tim rival," lanjutnya.

"Liverpool dan Manchester City adalah rival, kemenangan dapat membuktikan anda bermain untuk tim sebesar Manchester United," akui Rashford.

"Menang melawan Liverpool adalah perasaan yang sama seperti ketika saya masih kecil," sebut striker andalan Timnas Inggris tersebut.

Selain itu, striker berusia 24 tahun ini menyebut pentingnya gol ke gawang Liverpool.

Ia menganggap suatu perasaan berbeda mengalir jika berhasil mencetak gol ke gawang rival tim kesayangannya.

Namun hal ini tentu tidak mudah bagi Rashford karena sang lawan memiliki Alisson Becker di bawah mistar gawang.

Menurut statistik Transfermarkt, Rashford telah membela Manchester United menghadapi Liverpool sebanyak 13 pertandingan.

Hasilnya, Rashford berhasil membuat 5 gol dan 1 asisst dengan prosentase 2 kemenangan, 6 imbang dan 5 kekalahan.

''Setelah pertandingan, Anda menyadari bahwa gol adalah gol dan Anda harus mencetaknya melawan tim mana pun."

''Tapi perasaan awalnya sangat besar dan itu adalah sesuatu yang Anda dambakan sebagai pemain dan saya rasa itu tidak akan pernah meninggalkan Anda," tandas Rashford.

