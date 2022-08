Pelatih kepala Bhayangkara FC, Widodo C Putro Saat diwawancarai usai memimpin latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Bhayangkara FC kini bersiap melakoni laga away ke markas Persikabo di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (23/8/2022).

Persikabo vs Bhayangkara FC: Widodo C Putro Beri Pesan Khusus ke Bek The Guardian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai takluk dari Persis Solo 0-1 di kandang pada Jumat pekan lalu, Bhayangkara FC kini bersiap melakoni laga away ke markas Persikabo di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (23/8/2022).

Pelatih Bhayangkara FC, Widodo Cahyono Putro sangat berharap Awan Setho dkk bisa bangkit dan meraih poin pada saat menghadapi Persikabo.

Pasalnya tim berjuluk The Guardian tersebut menelan dua kekalahan beruntun pada laga sebelumnya, yakni pertama kalah dari Dewa United FC 2-0 dan terakhir takluk dari Persis Solo, 0-1.

“Kami sudah mempersiapkan dengan jeda waktu tiga hari sama seperti Persikabo juga. Kami tentunya setelah mengalami kekalahan kemarin, kami akan berusaha untuk memperoleh poin di sini tapi itu tidak mudah karena Persikabo merupakan tim yang bagus juga, tapi tidak ada yang hal yang tidak mungkin kalau kami bisa berusaha sekuat tenaga,” kata Widodo C Putro dalam sesi pre match conference, Senin (22/8/2022).

Guna mendapatkan poin pada laga esok, Widodo C Putro telah memberikan skema khusus kepada para pemainnya.

Terkhusus kepada pemain belakang Bhayangkara FC yang dipimpin oleh Anderson Salles guna mengantisipasi lini serang Persikabo.

Widodo memahami, Persikabo yang kini berada di peringkat kelima dengan 10 poin mempunyai penyerang tajam salah satunya Dimas Drajad.

“Ya kalau saya lihat pemain Persikabo secara kolektif juga bagus. Kita tidak hanya mengawasi satu pemain, tapi memang pemain depan mereka seperti Dimas Drajat yang cukup baik. Jadi teman-teman di posisi belakang harus tetap mewaspadai striker mereka,” ujar Widodo.

Sementara itu, kapten tim Bhayangkara FC, Awan Setho Raharjo berharap laga besok jadi titik balik timnya kembali ke jalur kemenangan.

Seperti diketahui, jawara Liga 1 2017 ini untuk sementara berada pada peringkat ke-11 dari hasil lima poin: sekali menang, dua kali imbang dan dua kali kalah.

“Kalau saya pribadi tidak memikirkan hasil itu ya, kami harus fokus ke tim ini sendiri dan saya bertekad membawa tim ini kembali ke jalur kemenangan lagi setelah hasil kurang maksimal di dua laga sebelumnya,” kata Awan Setho.