Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Hari Ini: Persib vs Bali United, Persis Solo vs Madura United

Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 hari ini, Persib vs Bali United, Persis vs Madura United - Logo BRI Liga 1 2021

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran BRI Liga 1 telah memasuki pekan keenam.

Akan ada 6 partai seru yang bakal dihelat pada pentas BRI Liga 1 pada hari ini Selasa (23/8/2022).

Keseruan dari partai di pekan keenam BRI Liga 1 dapat disaksikan melalui tayangan Indosiar dan streaming via Vidio.com.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan 6, Selasa (23/8/2022):

Pukul 15.30 WIB

Persik Kediri vs PSS Sleman - (Vidio)

Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang - (Vidio)

Persib Bandung vs Bali United - (Indosiar)

Pukul 18.15 WIB

Persibako 1973 vs Bhayangkara FC - (Vidio)

Borneo FC vs Dewa United - (Vidio)

Pukul 20.00 WIB

Persis Solo vs Madura United - (Indosiar)

Link Streaming

Indosiar klik di sini <<<

Vidio.com <<<

Luis Milla Belum Bisa Dampingi Persib

Pada laga Persib kontra Bali United, Luis Milla belum bisa mendampingi tim.

Dilansir laman Persib, Luis Milla masih harus mengurusi beberapa urusan administrasi sehingga belum bisa mendampingi tim saat meladeni Bali United.

Dengan begitu, skuat Maung Bandung masih akan didampingi oleh asisten pelatih, Budiman.

Pelatih Persib Bandung, Luis Milla saat konferensi pers di Graha Persib, Bandung, Jawa Barat, Senin (22/8/2022). (Tribunnews.com/Alfarizy AF)

Meskipun tak bisa mendampingi Marc Klok dan kolega, Luis Milla tetap hadir di Stadion GBLA untuk menonton aksi Persib.

Diprediksi setelah melawan Bali United, Luis Milla baru bisa mendapingi Persib.

Tepatnya nanti ketika berhadapan dengan PSM Makassar, Luis Milla akan turun langsung ke lapangan mendampingi Persib.

Untuk itu layak dinanti pertandingan Persib vs Bali United hari ini Selasa (23/8/2022).

Kemudian patut ditunggu aksi dari Luis Milla ketika menukangi Persib pada laga selanjutnya lawan PSM Makassar.

(Tribunnews.com/Niken)