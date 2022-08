Live Streaming TV Online, Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di BRI Liga 1, Pukul 15.30 WIB

Tangkapan layar laman resmi Vidio.com

Pertandingan BRI Liga 1 2022 Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, Selasa (23/8/2022) pukul 15.00 WIB. Laga Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang dapat diakses via streaming Vidio.com.